Гончаренко объяснил, почему «Краснодар» упустил победу в матче с «Зенитом»
Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко объяснил, почему его команда упустила победу в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (2:2).
«До того, как мы начали делать замены, мы великолепно смотрелись, держали игру под своим контролем. После замен мы потеряли контроль, вернули «Зениту» игру после того, как пропустили первый мяч. Затем уже, понятно, качели. Хуже стал контроль мяча, хуже стали открывания. Может, у «Зенита» со скамейки вышли менее классные футболисты, но более подвижные. Семак видоизменил команду, добавилось больше движения, нам стало сложнее. Тем не менее, у нас сегодня был характер, была хорошая атака. Моментами не очень хорошая оборона, но только моментами», — сказал в эфире «Матч Премьер» Гончаренко.
Также специалист поделился мнением о качестве игры быков.
«Замены в таких матчах сложно вписываются в ход игры, когда ты начинаешь сдерживать счет. В нашем случае нужна была более надежная работа с мячом и более правильное расположение опорных полузащитников. Важно хорошо обороняться в таких ситуациях. Качество игры? Может, в большей степени это касается команды, мы не хотели бы выносить внутренние вопросы на публику, но после таких матчей появляется определенная пища для размышлений», — добавил Гончаренко.
До 75-й минуты встречи «Краснодар» вел со счетом 2:0 благодаря дублю Алексея Ионова.
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