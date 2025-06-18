Семак рассказал о подготовке «Зенита» к новому сезону
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о подготовке команды к сезону-2025/26.
Никаких особенностей нет — это обычное начало тренировочных сборов, — начал Семак. — Те игроки, которые были задействованы в играх своих сборных, присоединятся к нам чуть позже. Первые два дня у нас также посвящены медосмотру по группам, и занятия будут легкими, а затем мы начнем проводить тестирования и выполнять полноценную работу.
— Когда команда соберется в полном составе?
— 27 числа сборники присоединяются к нам, с этого дня мы начинаем работать в полном составе, — приводит слова Семака пресс-служба клуба.
В прошедшем сезоне «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место в чемпионате России. Команда Сергея Семака на 1 очко отстала от «Краснодара».
Источник: ФК «Зенит»
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|Динамо – Кр. Советов
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|Акрон – Зенит
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|18:30
|Факел – Динамо Мх
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|25.07
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|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
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