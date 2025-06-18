Семак рассказал о подготовке «Зенита» к новому сезону

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о подготовке команды к сезону-2025/26.

Никаких особенностей нет — это обычное начало тренировочных сборов, — начал Семак. — Те игроки, которые были задействованы в играх своих сборных, присоединятся к нам чуть позже. Первые два дня у нас также посвящены медосмотру по группам, и занятия будут легкими, а затем мы начнем проводить тестирования и выполнять полноценную работу.

— Когда команда соберется в полном составе?

— 27 числа сборники присоединяются к нам, с этого дня мы начинаем работать в полном составе, — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место в чемпионате России. Команда Сергея Семака на 1 очко отстала от «Краснодара».