Защитник «Зенита» Караваев пропустит начало сезона-2025/26
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев не успеет восстановиться после травмы к началу сезона-2025/26, сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.
— Будет ли Вячеслав Караваев готов к началу нового сезона?
— Нет. У него серьезная травма, которая требует длительного восстановления. В ближайшее время он точно не будет работать. В лучшем случае он вернется осенью. Более точные даты станут понятны позднее. Пока мы на него рассчитывать не можем, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
В январе 2025 года 30-летний футболист получил разрыв ахиллова сухожилия. В сезоне-2024/25 защитник успел провести 18 матчей, не отличившись результативными действиями.
Источник: ФК «Зенит»
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|4
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|19-13
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|
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|10
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|0
|3
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|
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|2
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|20
|
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|6
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|
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|5
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|
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|10
|2
|5
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|11
|
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|6
|4
|12-20
|9
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|Факел
|11
|1
|3
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|8-19
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|
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
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|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
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Рубин
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|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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