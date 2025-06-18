Защитник «Зенита» Караваев пропустит начало сезона-2025/26

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев не успеет восстановиться после травмы к началу сезона-2025/26, сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

— Будет ли Вячеслав Караваев готов к началу нового сезона?

— Нет. У него серьезная травма, которая требует длительного восстановления. В ближайшее время он точно не будет работать. В лучшем случае он вернется осенью. Более точные даты станут понятны позднее. Пока мы на него рассчитывать не можем, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

В январе 2025 года 30-летний футболист получил разрыв ахиллова сухожилия. В сезоне-2024/25 защитник успел провести 18 матчей, не отличившись результативными действиями.