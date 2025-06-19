ЦСКА не стал вести переговоры со Шпилевским из-за прошлых клубов тренера

Руководство ЦСКА рассматривало кандидатуру Алексея Шпилевского на роль главного тренера, но московский клуб не стал вести переговоры с 37-летним белорусским специалистом, сообщает Legalbet.

По информации источника, в ЦСКА посчитали, что Шпилевский имеет опыт работы в командах, не соответствующих уровню красно-синих. Однако красно-синие сохраняют интерес к кандидатуре белоруса.

Ранее Шпилевский работал с «Арисом», «Эрцгебирге», «Кайратом» и брестским «Динамо».

16 июня «Пари НН» объявил о подписании со Шпилевским контракта до лета 2028 года.