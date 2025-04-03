Семак: «Спросим у Глушенкова, насколько принципиальный для него матч против «Локомотива»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, станет ли матч 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» особенным для нападающего петербуржцев Максима Глушенкова.

«Посмотрим, об этом нужно у Максима спросить. Все по-разному воспринимают игры против своих предыдущих клубов, тем более, Максим уже играл против «Локомотива» — нынешний матч не будет первым. Все-таки первый матч против бывшей команды всегда стоит особняком. Посмотрим, спросим у Максима, насколько важный и принципиальный для него этот матч», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Нападающий выступал за московскую команду в сезоне-2023/24. На его счету 54 игры за железнодорожников, в которых он отметился 13 голами и 26 результативными передачами.

Игра между командами пройдет 5 апреля на «РЖД Арене». Начало матча — в 17.30 по московскому времени.