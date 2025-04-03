Семак: «Локомотив» и мы боремся за самые высокие места»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в матче 23-го тура РПЛ на фоне поражения разгромного поражения железнодорожников от «Крыльев Советов» (1:5).

«В этом отношении сложно что-то предположить. Каждая игра — это отдельная история. «Локомотив» и мы боремся за самые высокие места, и с этой точки зрения матч будет очень важен как для нас, так и для них», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

После 22 матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 46 очками. «Локомотив» раполагается на шестой строчке с 40 очками.

Игра между командами пройдет 5 апреля на «РЖД Арене». Начало матча — в 17.30 по московскому времени.