Семак против ухода Мостового из «Зенита»
Будущее полузащитника «Зенита» Андрея Мостового пока остается под вопросом, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, главный тренер Сергей Семак против того, чтобы футболист покидал команду. Кроме того, не исключен вариант, что кто-то из легионеров «Зенита» воспользуется новым правилом ФИФА о приостановке контракта. Тогда в команде может возникнуть дефицит хавбеков и Мостовой получит достаточно игрового времени.
Ранее сообщалось, что в Мостовом заинтересован «Сочи». Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета 2024 года.
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|Кр. Советов
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|ЦСКА
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|3
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3
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
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4
|Химки
|1
|0
|1
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|1-1
|1
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5
|Спартак
|1
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|1
|0
|1-1
|1
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6
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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7
|Ростов
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8
|Факел
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9
|Торпедо
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|0-0
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10
|Сочи
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11
|Краснодар
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12
|Локомотив
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13
|Н. Новгород
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|0
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14
|Динамо
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|0-0
|0
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15
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
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16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 4
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|1 : 1
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
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Тимур Аюпов
Оренбург
|1
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Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|П
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
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Александр Долгов
Химки
|1
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Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
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Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
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Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
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Рамазан Гаджимурадов
Урал
|1
|0
|1