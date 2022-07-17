Семак против ухода Мостового из «Зенита»

Будущее полузащитника «Зенита» Андрея Мостового пока остается под вопросом, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, главный тренер Сергей Семак против того, чтобы футболист покидал команду. Кроме того, не исключен вариант, что кто-то из легионеров «Зенита» воспользуется новым правилом ФИФА о приостановке контракта. Тогда в команде может возникнуть дефицит хавбеков и Мостовой получит достаточно игрового времени.

Ранее сообщалось, что в Мостовом заинтересован «Сочи». Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета 2024 года.