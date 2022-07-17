«Спартак» получит 20 процентов от суммы следующего трансфера Маркитесова

«Спартак» получит 20 процентов от последующей продажи новичка «Родины» Дмитрия Маркитесова, сообщает Metaratings.

21-летний россиянин перешел в «Родину» из «Спартака» в пятницу, 15 июля. Футболист подписал контракт с новым клубом по схеме «3+1».

По данным портала Transfermarkt.com, покупка Маркитесова обошлась «Родине» в 150 тысяч евро.

Маркитесов — воспитанник «Спартака». Полузащитник принял участие в 11 матчах основной команды красно-белых и не отличился результативными действиями.