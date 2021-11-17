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Кассьерра: «В РПЛ нет большой разницы между первыми и последними местами. В России рубятся все»

11:30
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Полузащитник «Сочи» Матео Кассьерра поделился впечатлениями от выступления за клуб.

«Я счастлив, потому что мне нравится жить в Сочи, команда играет на меня, у меня все получается, и это общее позитивное настроение помогает нам лучше играть, а мне — забивать. Я также готовлюсь к матчам индивидуально: смотрю видеоразборы будущих соперников, узнаю особенности их игры и психологию.

Каждая лига — особенная. В России она сильная. Команды много и мощно обороняются. Все матчи — трудные. Легких не бывает. И нет большой разницы между первыми и последними местами. В России рубятся все», — приводит слова Кассьерры «Чемпионат».

24-летний колумбиец перешел в «Сочи» летом 2021 года. В текущем сезоне на его счету 7 голов и 3 результативные передачи в 8 матчах РПЛ.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/article-4515861-mateo-kasserra-iz-sochi-igral-v-ayakse-uchilsya-u-bergkampa-i-sejchas-taschit-komandu-fedotova-v-ligu-chempionov-interv.html?utm_source=telegram.me&utm_medium=social&utm_campaign=mateo-kassierra-iz-sochi

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Сергей Разин все материалы автора

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