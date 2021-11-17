Кассьерра: «В РПЛ нет большой разницы между первыми и последними местами. В России рубятся все»

Полузащитник «Сочи» Матео Кассьерра поделился впечатлениями от выступления за клуб.

«Я счастлив, потому что мне нравится жить в Сочи, команда играет на меня, у меня все получается, и это общее позитивное настроение помогает нам лучше играть, а мне — забивать. Я также готовлюсь к матчам индивидуально: смотрю видеоразборы будущих соперников, узнаю особенности их игры и психологию.

Каждая лига — особенная. В России она сильная. Команды много и мощно обороняются. Все матчи — трудные. Легких не бывает. И нет большой разницы между первыми и последними местами. В России рубятся все», — приводит слова Кассьерры «Чемпионат».

24-летний колумбиец перешел в «Сочи» летом 2021 года. В текущем сезоне на его счету 7 голов и 3 результативные передачи в 8 матчах РПЛ.