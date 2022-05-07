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Семак: «С хорошим настроением ребята снова отметили чемпионство»

Семак заявил, что у «Зенита» в матче с «Химками» были свои задачи
Матвей Морозов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:0) назвал задачи, которые стояли перед командой.

Питерцы проводили эту встречу в статусе чемпиона. Команда обеспечила себе первое место в прошлом туре — в игре с «Локомотивом» (3:1).

«Качество игры фрагментами нас устраивало, фрагментами — нет. Для нас было важно дать сыграть некоторым игрокам, а кому-то дать отдохнуть. Выполнили те задачи, которые перед нами сегодня стояли. И с хорошим настроением ребята снова отметили чемпионство», — отметил Семак.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Перерыв

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Химки
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 1 : 3
7.05 16:30
Зенит – Химки
 1 : 0
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 0 : 1
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
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Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
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