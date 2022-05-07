Семак: «С хорошим настроением ребята снова отметили чемпионство»

Семак заявил, что у «Зенита» в матче с «Химками» были свои задачи

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:0) назвал задачи, которые стояли перед командой.

Питерцы проводили эту встречу в статусе чемпиона. Команда обеспечила себе первое место в прошлом туре — в игре с «Локомотивом» (3:1).

«Качество игры фрагментами нас устраивало, фрагментами — нет. Для нас было важно дать сыграть некоторым игрокам, а кому-то дать отдохнуть. Выполнили те задачи, которые перед нами сегодня стояли. И с хорошим настроением ребята снова отметили чемпионство», — отметил Семак.