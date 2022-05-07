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«Нижний Новгород» — «Ахмат»: видеообзор матча 28-го тура РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
7 мая. «Нижний Новгород» — «Ахмат» — 1:0.
Фото ФК «Нижний Новгород».

«Ахмат» в гостях обыграл «Нижний Новгород» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России со счетом 1:0.

Автором решающего гола во втором тайме стал полузащитник грознецнев Александр Трошечкин.

На 53-й минуте арбитр главный арбитр встречи Ян Бобровский показал красную карточку за грубую игру капитану «Ахмата» Ризвану Уциеву.

«Нижний Новгород» продлил серию без побед до пяти матчей (две ничьи, три поражения). «Ахмат» одержал вторую победу подряд и гарантировал себе место в РПЛ на следующий сезон.

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Основные источники исследования

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ФК Ахмат
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 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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