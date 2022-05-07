«Нижний Новгород» — «Ахмат»: видеообзор матча 28-го тура РПЛ

«Ахмат» в гостях обыграл «Нижний Новгород» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России со счетом 1:0.

Автором решающего гола во втором тайме стал полузащитник грознецнев Александр Трошечкин.

На 53-й минуте арбитр главный арбитр встречи Ян Бобровский показал красную карточку за грубую игру капитану «Ахмата» Ризвану Уциеву.

«Нижний Новгород» продлил серию без побед до пяти матчей (две ничьи, три поражения). «Ахмат» одержал вторую победу подряд и гарантировал себе место в РПЛ на следующий сезон.