Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:0) оценил игру вратаря Даниила Одоевского.

Питерцы проводили эту встречу в статусе чемпиона. Команда обеспечила себе первое место в прошлом туре — в игре с «Локомотивом» (3:1).

— Как вы оцениваете сегодня игру Одоевского? Вы понимаете, кто займет место в воротах в следующем матче?

— По поводу состава на следующий тур — посмотрим. Какое-то понимание есть, но будем отталкиваться от состояния наших игроков. Даня Одоевский достаточно много пропустил, но вышел неплохо. Для него — хорошая игра, ему как молодому футболисту нужно набираться опыта.