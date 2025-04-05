Галактионов: «Локомотив» функционально хорошо выглядел в игре с «Зенитом», не хватило внимательности»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, чего команде не хватило, чтобы обыграть «Зенит» в матче 23-го тура РПЛ.

Встреча прошла в субботу, 5 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась ничьей со счетом 1:1.

«Не хватило внимательности. Вы видели, что соперник, делая замены, добавляет. Голевой эпизод решило индивидуальное мастерство нашего бывшего футболиста, который обыграл, прошел и сделал голевую передачу. В целом мы провели организованно и дисциплинированно весь матч, и свой момент нашли, и достаточно острые были выходы в ответные, быстрые атаки. Мы достаточно хорошо выглядели функционально в этой игре. Есть результат, есть очко. В любом случае, это шаг вперед», — приводит пресс-служба железнодорожников слова тренера.

«Локомотив» набрал 41 очко и поднялся на пятую позицию в турнирной таблице чемпионата России, обойдя по дополнительным показателям ЦСКА (41), у которого еще один матч в запасе. «Зенит» с 47 баллами сохраняет второе место в РПЛ.