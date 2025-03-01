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1 марта 2025, 19:22

Семак о ничьей «Зенита» с ЦСКА: «Хотели победить, но не смогли»

Алексей Михайлов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с ЦСКА (0:0) в матче 19-го тура РПЛ.

«К сожалению, не удалось победить. Хотели, но не смогли. Первый тайм был более открыт, больше моментов было. По второму тайму было больше контроля с нашей стороны. ЦСКА отдал территорию. Мы после этого не смогли создать реальные голевые моменты. Было несколько опасных подходов. Что касается явных шансов, то в первом тайме они были. Во втором у нас их практически не было. К сожалению, не смогли порадовать наших болельщиков, которые сегодня практически заполнили стадион. Спасибо им огромное за это. Будем готовиться к следующему матчу. Сегодня не получилось выиграть.
На мой взгляд, Ваня Дркушич хорошо сыграл. Конечно, позиция опорного полузащитника для него в новинку. Но что касается позиционной игры, игры на мяче, он действовал хорошо. Конечно, не хватает Вендела, потому что он добавляет не только в обороне, но и в атаке. Его подключения обостряют игру, он много делает и для атаки тоже. Но я думаю, что Ваня справился со своей функцией абсолютно хорошо», — сказал Семак на пресс-конференции.

«Зенит» с 40 очками поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», идущий на второй строчке с 39 очками, сегодня сыграет с «Крыльями Советов» (начало матча — в 19.30 по московскому времени).

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Сергей Семак
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
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