Семак о ничьей «Зенита» с ЦСКА: «Хотели победить, но не смогли»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с ЦСКА (0:0) в матче 19-го тура РПЛ.

«К сожалению, не удалось победить. Хотели, но не смогли. Первый тайм был более открыт, больше моментов было. По второму тайму было больше контроля с нашей стороны. ЦСКА отдал территорию. Мы после этого не смогли создать реальные голевые моменты. Было несколько опасных подходов. Что касается явных шансов, то в первом тайме они были. Во втором у нас их практически не было. К сожалению, не смогли порадовать наших болельщиков, которые сегодня практически заполнили стадион. Спасибо им огромное за это. Будем готовиться к следующему матчу. Сегодня не получилось выиграть.

На мой взгляд, Ваня Дркушич хорошо сыграл. Конечно, позиция опорного полузащитника для него в новинку. Но что касается позиционной игры, игры на мяче, он действовал хорошо. Конечно, не хватает Вендела, потому что он добавляет не только в обороне, но и в атаке. Его подключения обостряют игру, он много делает и для атаки тоже. Но я думаю, что Ваня справился со своей функцией абсолютно хорошо», — сказал Семак на пресс-конференции.

«Зенит» с 40 очками поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», идущий на второй строчке с 39 очками, сегодня сыграет с «Крыльями Советов» (начало матча — в 19.30 по московскому времени).