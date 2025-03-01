Семак о ничьей «Зенита» с ЦСКА: «Хотели победить, но не смогли»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с ЦСКА (0:0) в матче 19-го тура РПЛ.
«К сожалению, не удалось победить. Хотели, но не смогли. Первый тайм был более открыт, больше моментов было. По второму тайму было больше контроля с нашей стороны. ЦСКА отдал территорию. Мы после этого не смогли создать реальные голевые моменты. Было несколько опасных подходов. Что касается явных шансов, то в первом тайме они были. Во втором у нас их практически не было. К сожалению, не смогли порадовать наших болельщиков, которые сегодня практически заполнили стадион. Спасибо им огромное за это. Будем готовиться к следующему матчу. Сегодня не получилось выиграть.
На мой взгляд, Ваня Дркушич хорошо сыграл. Конечно, позиция опорного полузащитника для него в новинку. Но что касается позиционной игры, игры на мяче, он действовал хорошо. Конечно, не хватает Вендела, потому что он добавляет не только в обороне, но и в атаке. Его подключения обостряют игру, он много делает и для атаки тоже. Но я думаю, что Ваня справился со своей функцией абсолютно хорошо», — сказал Семак на пресс-конференции.
«Зенит» с 40 очками поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», идущий на второй строчке с 39 очками, сегодня сыграет с «Крыльями Советов» (начало матча — в 19.30 по московскому времени).
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|Динамо – Кр. Советов
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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|ЦСКА – Балтика
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|Рубин – Краснодар
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|Акрон – Зенит
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|Факел – Динамо Мх
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