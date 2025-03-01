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Мантуан: «В первым тайме с ЦСКА было несколько хороших моментов, не смогли их реализовать»

Константин Белов
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал ничью с ЦСКА (0:0) в 19-м туре РПЛ.

— В первым тайме было несколько хороших моментов, не смогли их реализовать. И около наших ворот было несколько выпадов соперника. Во втором тайме немного упал темп, из-за этого обе команды стали меньше создавать у чужих ворот.

— Как вы приняли Зделара?

— Мы хорошо его приняли. Очень надеемся, что он сможет помочь команде в этом сезоне. Встретили его с распростертыми руками.

— Если бы реализовали свои моменты, то какой был бы счет?

— Я думаю, что победа была бы на нашей стороне. У нас было 3-4 момента. У ЦСКА тоже были подходы, но их меньше.

«Зенит» продлил серию без побед в РПЛ до трех матчей — два поражения и одна ничья. Команда Семака с 40 очками лидирует в таблице.

Максим Глушенков и&nbsp;Миралем Пьянич в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА (0:0) 1&nbsp;марта.«Зенит» без Вендела и Луиса Энрике споткнулся о ЦСКА. Драйвовая ничья в Петербурге
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Густаво Мантуан
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Семак о ничьей «Зенита» с ЦСКА: «Хотели победить, но не смогли»

Семак объяснил, почему эмоционально реагировал на решения судей в матче «Зенита» с ЦСКА
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 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
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 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
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10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
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10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
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