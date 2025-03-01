Мантуан: «В первым тайме с ЦСКА было несколько хороших моментов, не смогли их реализовать»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал ничью с ЦСКА (0:0) в 19-м туре РПЛ.

— В первым тайме было несколько хороших моментов, не смогли их реализовать. И около наших ворот было несколько выпадов соперника. Во втором тайме немного упал темп, из-за этого обе команды стали меньше создавать у чужих ворот.

— Как вы приняли Зделара?

— Мы хорошо его приняли. Очень надеемся, что он сможет помочь команде в этом сезоне. Встретили его с распростертыми руками.

— Если бы реализовали свои моменты, то какой был бы счет?

— Я думаю, что победа была бы на нашей стороне. У нас было 3-4 момента. У ЦСКА тоже были подходы, но их меньше.

«Зенит» продлил серию без побед в РПЛ до трех матчей — два поражения и одна ничья. Команда Семака с 40 очками лидирует в таблице.