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Газзаев назвал закономерной ничью в матче «Зенит» — ЦСКА: «Мы увидели встречу настоящих лидеров»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился с «СЭ» впечатлениями от матча армейцев с «Зенитом» (0:0) в матче 19-го тура РПЛ.

«Это была очень интересная игра. Обе команды хорошо подготовились к матчу, провели отличную работу. Благодаря этому мы увидели встречу настоящих лидеров чемпионата, тех команд, которые входят в число главных клубов РПЛ. И ЦСКА, и «Зенит» имели шансы забить, но я считаю, что ничья — это закономерный результат. Были видны желание и самоотдача обеих команд, но мастерства было недостаточно, особенно в завершающих фазах атаки. В любом случае, это первый матч после паузы, и я надеюсь, что они и в дальнейшем будут показывать такую игру, и в то же время проявлять все свое мастерство», — сказал Газзаев «СЭ».

Бывший главный тренер армейцев также положительно отметил игру ЦСКА.

«Вообще, ЦСКА в этом матче мне понравился, и их игра в новой схеме, которую они отрабатывали во время межсезонья. Что касается «Зенита», то чувствовался недостаток креатива из-за дисквалификации Вендела и ухода Клаудиньо. Их отсутствие повлияло сегодня на то, что команда не смогла полностью показать свою мощь в атаке», — добавил Газзаев.

«Зенит» продлил серию без побед в РПЛ до трех матчей — два поражения и одна ничья. Команда Семака с 40 очками лидирует в таблице. У «Краснодара», занимающего второе место — 39 очков и одна игра в запасе.

ЦСКА набрал 32 очка и занимает 6-ю строчку.

(Денис Сафронов)

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Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Зенит

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Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

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Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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