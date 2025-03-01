Газзаев назвал закономерной ничью в матче «Зенит» — ЦСКА: «Мы увидели встречу настоящих лидеров»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился с «СЭ» впечатлениями от матча армейцев с «Зенитом» (0:0) в матче 19-го тура РПЛ.

«Это была очень интересная игра. Обе команды хорошо подготовились к матчу, провели отличную работу. Благодаря этому мы увидели встречу настоящих лидеров чемпионата, тех команд, которые входят в число главных клубов РПЛ. И ЦСКА, и «Зенит» имели шансы забить, но я считаю, что ничья — это закономерный результат. Были видны желание и самоотдача обеих команд, но мастерства было недостаточно, особенно в завершающих фазах атаки. В любом случае, это первый матч после паузы, и я надеюсь, что они и в дальнейшем будут показывать такую игру, и в то же время проявлять все свое мастерство», — сказал Газзаев «СЭ».

Бывший главный тренер армейцев также положительно отметил игру ЦСКА.

«Вообще, ЦСКА в этом матче мне понравился, и их игра в новой схеме, которую они отрабатывали во время межсезонья. Что касается «Зенита», то чувствовался недостаток креатива из-за дисквалификации Вендела и ухода Клаудиньо. Их отсутствие повлияло сегодня на то, что команда не смогла полностью показать свою мощь в атаке», — добавил Газзаев.

«Зенит» продлил серию без побед в РПЛ до трех матчей — два поражения и одна ничья. Команда Семака с 40 очками лидирует в таблице. У «Краснодара», занимающего второе место — 39 очков и одна игра в запасе.

ЦСКА набрал 32 очка и занимает 6-ю строчку.

(Денис Сафронов)