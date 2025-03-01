Газзаев назвал закономерной ничью в матче «Зенит» — ЦСКА: «Мы увидели встречу настоящих лидеров»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился с «СЭ» впечатлениями от матча армейцев с «Зенитом» (0:0) в матче 19-го тура РПЛ.
«Это была очень интересная игра. Обе команды хорошо подготовились к матчу, провели отличную работу. Благодаря этому мы увидели встречу настоящих лидеров чемпионата, тех команд, которые входят в число главных клубов РПЛ. И ЦСКА, и «Зенит» имели шансы забить, но я считаю, что ничья — это закономерный результат. Были видны желание и самоотдача обеих команд, но мастерства было недостаточно, особенно в завершающих фазах атаки. В любом случае, это первый матч после паузы, и я надеюсь, что они и в дальнейшем будут показывать такую игру, и в то же время проявлять все свое мастерство», — сказал Газзаев «СЭ».
Бывший главный тренер армейцев также положительно отметил игру ЦСКА.
«Вообще, ЦСКА в этом матче мне понравился, и их игра в новой схеме, которую они отрабатывали во время межсезонья. Что касается «Зенита», то чувствовался недостаток креатива из-за дисквалификации Вендела и ухода Клаудиньо. Их отсутствие повлияло сегодня на то, что команда не смогла полностью показать свою мощь в атаке», — добавил Газзаев.
«Зенит» продлил серию без побед в РПЛ до трех матчей — два поражения и одна ничья. Команда Семака с 40 очками лидирует в таблице. У «Краснодара», занимающего второе место — 39 очков и одна игра в запасе.
ЦСКА набрал 32 очка и занимает 6-ю строчку.
(Денис Сафронов)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1