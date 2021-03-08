Семак пожаловался на судейство после поражения от «Рубина»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил работу судей в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:2).

Главный арбитр встречи Сергей Карасев назначал пенальти в ворота обеих команд после подсказки ВАР. Но «Рубин» свой шанс реализовал, а «Зенит» — нет.

«Сложно судить решения рефери. Это уже третий матч подряд. С «Арсеналом» судьи ошиблись, во втором матче ошиблись. Там поставили, там не поставили пенальти. Сегодня неоднозначное судейство. Сложно разобраться в перипетиях работы судьи с ВАР. Пусть оценивает те, кто лучше разбираются в этом».

(Владислав Зимагулов)