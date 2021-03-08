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Семак пожаловался на судейство после поражения от «Рубина»

19:23
Сергей Семак. Фото Reuters
Сергей Семак. Фото Reuters
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил работу судей в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:2).

Главный арбитр встречи Сергей Карасев назначал пенальти в ворота обеих команд после подсказки ВАР. Но «Рубин» свой шанс реализовал, а «Зенит» — нет.

«Сложно судить решения рефери. Это уже третий матч подряд. С «Арсеналом» судьи ошиблись, во втором матче ошиблись. Там поставили, там не поставили пенальти. Сегодня неоднозначное судейство. Сложно разобраться в перипетиях работы судьи с ВАР. Пусть оценивает те, кто лучше разбираются в этом».

(Владислав Зимагулов)

Рубин — Зенит

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