Семак пожаловался на судейство после поражения от «Рубина»
19:23
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил работу судей в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:2).
Главный арбитр встречи Сергей Карасев назначал пенальти в ворота обеих команд после подсказки ВАР. Но «Рубин» свой шанс реализовал, а «Зенит» — нет.
«Сложно судить решения рефери. Это уже третий матч подряд. С «Арсеналом» судьи ошиблись, во втором матче ошиблись. Там поставили, там не поставили пенальти. Сегодня неоднозначное судейство. Сложно разобраться в перипетиях работы судьи с ВАР. Пусть оценивает те, кто лучше разбираются в этом».
(Владислав Зимагулов)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
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