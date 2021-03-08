Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Слуцкий не будет писать Дзюбе по поводу незабитого пенальти

19:21
Теги:

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сказал, что не будет ничего писать форварду «Зенита» Артему Дзюбе по поводу незабитого пенальти в матче 21-го тура Тинькофф-РПЛ. Дзюба не реализовал 11-метровый удар на девятой добавленной минуте, и «Зенит» победил 2:1.

«Это не та ситуация, которую нужно педалировать, — сказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер». — Поддержать? Думаю, он пережил столько сложных ситуаций, что ему не требуется дополнительная поддержка».

Слуцкий и Дзюба регулярно подначивают друг друга в Instagram.

Рубин — Зенит

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир