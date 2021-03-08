Слуцкий не будет писать Дзюбе по поводу незабитого пенальти

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сказал, что не будет ничего писать форварду «Зенита» Артему Дзюбе по поводу незабитого пенальти в матче 21-го тура Тинькофф-РПЛ. Дзюба не реализовал 11-метровый удар на девятой добавленной минуте, и «Зенит» победил 2:1.

«Это не та ситуация, которую нужно педалировать, — сказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер». — Поддержать? Думаю, он пережил столько сложных ситуаций, что ему не требуется дополнительная поддержка».

Слуцкий и Дзюба регулярно подначивают друг друга в Instagram.