Семак посетовал на плохую реализацию голевых моментов в матче с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:1). Команда из Санкт-Петербурга пока не побеждала после зимней паузы.

«Сегодняшний матч — продолжение игры с «Ростовом». Создали много, но не смогли победить. Подавляющее преимущество. Но этого не хватило для победы.

На таком поле играть очень сложно. Часть ошибок связана с качеством газона. Но даже в таких условиях создавали моменты. Не хватило реализации», — заявил Семак.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата страны с 42 очками в 21 матче.

(Владислав Зимагулов)