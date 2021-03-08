Семак посетовал на плохую реализацию голевых моментов в матче с «Рубином»
19:30
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:1). Команда из Санкт-Петербурга пока не побеждала после зимней паузы.
«Сегодняшний матч — продолжение игры с «Ростовом». Создали много, но не смогли победить. Подавляющее преимущество. Но этого не хватило для победы.
На таком поле играть очень сложно. Часть ошибок связана с качеством газона. Но даже в таких условиях создавали моменты. Не хватило реализации», — заявил Семак.
«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата страны с 42 очками в 21 матче.
(Владислав Зимагулов)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
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