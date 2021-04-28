Семак оценил игру Крыховяка и Смолова перед матчем с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

— Мы готовимся к «Локомотиву» так же, как и к любому другому сопернику, — приводит слова Семака официальный сайт клуба. — Нужно просто делать то, что зависит от нас, — играть на победу. Мы стараемся это делать в каждой игре. Добавляет сил то, что в воскресенье на стадионе будет много болельщиков, которые придут нас поддержать. А мы в свою очередь постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы их порадовать.

— Служит ли еще одним стимулом шанс прервать серию из 11 побед подряд у «Локомотива»?

— Это второстепенно. Конечно, «Локомотив» здорово проводит весенний отрезок: Крыховяк — очень много забивает, очень много остроты создает, Федор Смолов сейчас хорошо выглядит. Их команда набрала хороший ход, но каждый матч — это отдельная история, и любая серия рано или поздно заканчивается. Мы не отталкиваемся от этого.

— В чем, помимо яркой персональной игры, вы видите причину такого взлета «Локомотива» после зимней паузы?

— Удачная полоса. Это команда, которая очень хорошо умеет обороняться, их игроки очень много работают на футбольном поле. «Локомотив» очень хорошо обороняется и умением, и количеством, хорошо используют свои шансы в атаке.

— Как думаете, воскресная игра будет открытой и острой, или команды будут действовать осторожно, потому что цена ошибки очень высока.

— Если смотреть на последние матчи «Локомотива», то прежде всего это команда, которая обороняется хорошо и низко. Думаю, что их самые сильные качества — это контратаки и стандартные положения, поэтому вряд ли игра будет открытой настолько, чтобы обе команды много создавали.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 2 мая в Петербурге и начнется в 19:00 мск. Петербуржцы с 58 очками лидирует в турнирной таблице, московский клуб с 52 очками — на второй строчке.