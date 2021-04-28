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«Стыд» и «Игра окончена». Реакция «Ростова» на инцидент с флагом России на шашечном матче в Польше

14:20
Реакция «Ростова» на инцидент с флагом России. Фото Twitter
Реакция «Ростова» на инцидент с флагом России. Фото Twitter
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Пресс-служба «Ростова» отреагировала на новость о снятии российского флага во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам среди женщин.

«Игра окончена», — написала пресс-служба клуба в Twitter, сопроводив запись хэштегом #Стыд. Позже пост был удален.

Флаг России убрали со стола во время матча за звание ЧМ по международным шашкам среди женщин в Польше, где местная спортсменка Наталья Садовская четвертый день играет с россиянкой Тамарой Тансыккужиной.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года запретил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны. Сборной России запрещено использовать национальный гимн, национальные эмблемы или символы до 16 декабря 2022 года.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/rostovfc

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