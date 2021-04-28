«Стыд» и «Игра окончена». Реакция «Ростова» на инцидент с флагом России на шашечном матче в Польше
Пресс-служба «Ростова» отреагировала на новость о снятии российского флага во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам среди женщин.
«Игра окончена», — написала пресс-служба клуба в Twitter, сопроводив запись хэштегом #Стыд. Позже пост был удален.
Флаг России убрали со стола во время матча за звание ЧМ по международным шашкам среди женщин в Польше, где местная спортсменка Наталья Садовская четвертый день играет с россиянкой Тамарой Тансыккужиной.
Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года запретил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны. Сборной России запрещено использовать национальный гимн, национальные эмблемы или символы до 16 декабря 2022 года.
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