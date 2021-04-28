Бывший судья Алексей Николаев прокомментировал «СЭ» назначение Сергея Карасева главным арбитром центрального матча 28-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом». Игра пройдет 2 мая.

«У нас сейчас нет большого выбора арбитров на такие матчи. Думаю, выбирали из ограниченного числа людей, поэтому, видимо, закрыли глаза на ошибки, допущенные на ВАР Сергеем, и доверили ему этот матч, который, возможно, станет золотым для «Зенита»», — сказал Николаев «СЭ».

Николаев добавил, что в РПЛ есть и другие примеры назначений судей, которые порой вызывают вопросы, так как те тоже допустили определенные ошибки.

«Таких моментов случается много. Думаю, здесь выбирали среди Сергея Иванова, Влада Безбородова и Карасева. Руководство судейства приняло такое решение, которое мы должны принять», — добавил «СЭ».

В предыдущем туре Карасев работал ВАР на матче «Спартак» — ЦСКА (1:0), в котором ошибочно удалили полузащитника армейцев Ильзата Ахметова.

(Екатерина Звенигородская)