Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Николаев рассказал, почему Карасева назначили главным арбитром матча «Зенит» — «Локомотив»

14:08
Сергей Карасев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Карасев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Бывший судья Алексей Николаев прокомментировал «СЭ» назначение Сергея Карасева главным арбитром центрального матча 28-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом». Игра пройдет 2 мая.

«У нас сейчас нет большого выбора арбитров на такие матчи. Думаю, выбирали из ограниченного числа людей, поэтому, видимо, закрыли глаза на ошибки, допущенные на ВАР Сергеем, и доверили ему этот матч, который, возможно, станет золотым для «Зенита»», — сказал Николаев «СЭ».

Николаев добавил, что в РПЛ есть и другие примеры назначений судей, которые порой вызывают вопросы, так как те тоже допустили определенные ошибки.

«Таких моментов случается много. Думаю, здесь выбирали среди Сергея Иванова, Влада Безбородова и Карасева. Руководство судейства приняло такое решение, которое мы должны принять», — добавил «СЭ».

В предыдущем туре Карасев работал ВАР на матче «Спартак» — ЦСКА (1:0), в котором ошибочно удалили полузащитника армейцев Ильзата Ахметова.

(Екатерина Звенигородская)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 7150
Все опросы
Когда «Зенит» оформит победу в чемпионате?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Бензема стал для «Реала» новым Криштиану Роналду. Только он способен вытянуть Мадрид в финал Лиги чемпионов
Источник: форвард «Монреаля» перейдет в «Ак Барс»
Российская шашистка рассказала про снятие флага РФ во время ее матча на ЧМ в Польше

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры