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Семак объяснил завышенные зарплаты футболистов в РПЛ

10:09
Сергей Семак. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Сергей Семак. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о зарплатах футболистов в клубах РПЛ. По словам российского специалиста, она завышена в соотношении с качеством игроков.

«Созданы такие условия, которые позволяют футболистам зарабатывать те деньги, которые платят клубы, — приводит слова Семака РБК. — Если сравнивать со средними европейскими зарплатами, то, конечно, зарплата в РПЛ завышена в соотношении с качеством игрока.

Так происходит во многих странах, где есть лимит, где есть определенные ограничения. Так было и в Китае, где местным игрокам платили большие деньги, так же и в России. Все понимают эту ситуацию. Российские игроки зачастую зарабатывают гораздо больше из-за наличия российского паспорта.

Я против потолка зарплат. Его сложно контролировать, и всегда найдется вариант, как в той или иной степени его обойти".

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/6121624d9a79475eb862e426

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