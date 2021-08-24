Глава РФС Дюков рассказал о ситуации в детско-юношеском футболе

Президент РФС Дюков рассказал о ситуации в российском детско-юношеском футболе.

«Детско-юношеский футбол важен. Он закладывает фундаментальные изменения в наш футбол. Важна оплата труда детских тренеров, в этом направлении мы будем вести работу. Детско-юношеские школы находятся на балансе регионов, зарплаты платят школы, но если говорить о создании региональных центров, то возможно, что мы пойдем по пути доплаты. Кроме оплаты труда очень важна мотивация. Для того чтобы изменить систему мотивации, чтобы тренеры начали получать зарплату в зависимости от того, каких игроков подготовят, мы с Минспорта сейчас пытаемся реализовать проект по изменению оценки эффективности работы детских тренеров. Важно, что тренеров будет готовить не только РФС и наша академия, но и спортивные вузы. К сожалению, сейчас они используют устаревшие образовательные программы, но мы попытаемся изменить этот подход. Футбол постоянно меняется и развивается, соответственно, тренеры должны повышать свою квалификацию каждый год и раз в три года подтверждать свою лицензию.

Уже есть две лиги, которые позволяют юношам в возрасте от 15 до 19 лет регулярно играть с равными соперниками. Раньше проводились чемпионаты России в течение очень короткого периода, но не все матчи соответствовали принципу равный с равным. Юношеская футбольная лига позволяет повысить уровень соревнований, быстрее прогрессировать юношам в своем развитии», — сказал Дюков в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».