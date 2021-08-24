Семак о новом главном тренере сборной России: «Карпин — прекрасная кандидатура»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу назначения Валерия Карпина на пост наставника сборной России.
«Нет, никто из РФС по поводу сборной не обращался. Никаких разговоров не было, — приводит РБК слова Семака. — Что касается смены тренера — есть руководство РФС, которое принимает решение. Карпин — прекрасная кандидатура. Мне лично всегда приятно болеть за тех людей, которых я знаю. Будем переживать за Валерия Георгиевича. Пожелаю ему удачи, мы с ним на связи. Любую помощь, которая ему будет нужна, он может от нас получить.
Кандидатов все прекрасно знают. Большая проблема — защитники, особенно центральные. Даже в ФНЛ в 80 процентов случаев в центре защиты играют футболисты старше 30 лет. Черпать особо некого. Но я не сомневаюсь, что Валерий Георгиевич сделает все возможное".
Напомним, Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» после назначения в сборной России в конце июля. Он заменил Станислава Черчесова в национальной команде.
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