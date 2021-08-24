Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу назначения Валерия Карпина на пост наставника сборной России.

«Нет, никто из РФС по поводу сборной не обращался. Никаких разговоров не было, — приводит РБК слова Семака. — Что касается смены тренера — есть руководство РФС, которое принимает решение. Карпин — прекрасная кандидатура. Мне лично всегда приятно болеть за тех людей, которых я знаю. Будем переживать за Валерия Георгиевича. Пожелаю ему удачи, мы с ним на связи. Любую помощь, которая ему будет нужна, он может от нас получить.

Кандидатов все прекрасно знают. Большая проблема — защитники, особенно центральные. Даже в ФНЛ в 80 процентов случаев в центре защиты играют футболисты старше 30 лет. Черпать особо некого. Но я не сомневаюсь, что Валерий Георгиевич сделает все возможное".

Напомним, Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» после назначения в сборной России в конце июля. Он заменил Станислава Черчесова в национальной команде.