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Семак о новом главном тренере сборной России: «Карпин — прекрасная кандидатура»

10:17
22 мая 2017 года. Москва. Валерий Карпин и Сергей Семак. Фото Федор Успенский, «СЭ»
22 мая 2017 года. Москва. Валерий Карпин и Сергей Семак. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу назначения Валерия Карпина на пост наставника сборной России.

«Нет, никто из РФС по поводу сборной не обращался. Никаких разговоров не было, — приводит РБК слова Семака. — Что касается смены тренера — есть руководство РФС, которое принимает решение. Карпин — прекрасная кандидатура. Мне лично всегда приятно болеть за тех людей, которых я знаю. Будем переживать за Валерия Георгиевича. Пожелаю ему удачи, мы с ним на связи. Любую помощь, которая ему будет нужна, он может от нас получить.

Кандидатов все прекрасно знают. Большая проблема — защитники, особенно центральные. Даже в ФНЛ в 80 процентов случаев в центре защиты играют футболисты старше 30 лет. Черпать особо некого. Но я не сомневаюсь, что Валерий Георгиевич сделает все возможное".

Напомним, Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» после назначения в сборной России в конце июля. Он заменил Станислава Черчесова в национальной команде.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/6121624d9a79475eb862e426

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