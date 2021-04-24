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Семак: «Мотивация «Ротора» запредельная»

16:27
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» поделился ожиданиями от встречи.

«В последних матчах «Ротор» играл с «Локомотивом», ЦСКА и «Динамо». Все матчи складывались очень напряженно, — отметил Семак в эфире «Матч Премьер». — По крайней мере, до первого или второго мяча было ничего непонятно. Наш первый матч проходил примерно в том же русле. Была сложная и напряженная игра до самого конца. Сегодня наш ждет не менее сложный матч, потому что мотивация «Ротора» запредельная. Ждем хорошей игры».

Зенит — Ротор

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