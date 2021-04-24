Семак: «Мотивация «Ротора» запредельная»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» поделился ожиданиями от встречи.
«В последних матчах «Ротор» играл с «Локомотивом», ЦСКА и «Динамо». Все матчи складывались очень напряженно, — отметил Семак в эфире «Матч Премьер». — По крайней мере, до первого или второго мяча было ничего непонятно. Наш первый матч проходил примерно в том же русле. Была сложная и напряженная игра до самого конца. Сегодня наш ждет не менее сложный матч, потому что мотивация «Ротора» запредельная. Ждем хорошей игры».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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