Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В «Химках» рассказали о состоянии Дениса Глушакова

16:51
Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал «СЭ» о состоянии здоровья полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.

«Есть позитивные продвижения в его состоянии. Все идет по плану. Надеемся увидеть его в матче со «Спартаком», но здоровье Дениса превыше всего. Все оказалось не настолько страшно, но надо поберечься. Если будет состояние 50 на 50, лучше не выходить», — сказал Терюшков «СЭ».

«Химки» сыграют со «Спартаком» 10 мая в 29-м туре чемпионата.

В этом сезоне 34-летний Глушаков провел 15 матчей в Тинькофф РПЛ, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

(Сергей Федоров)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Авангард» — ЦСКА, Кубок Гагарина: смотреть трансляцию матча финала
Фигурантка фильма о русском допинге перешла в сборную Турции. Как жена бывшего азербайджанца
РПЛ, 27-й тур: расписание и трансляции всех матчей
Червиченко сделал прогноз на дерби «Спартак» — ЦСКА

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры