В «Химках» рассказали о состоянии Дениса Глушакова
Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал «СЭ» о состоянии здоровья полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.
«Есть позитивные продвижения в его состоянии. Все идет по плану. Надеемся увидеть его в матче со «Спартаком», но здоровье Дениса превыше всего. Все оказалось не настолько страшно, но надо поберечься. Если будет состояние 50 на 50, лучше не выходить», — сказал Терюшков «СЭ».
«Химки» сыграют со «Спартаком» 10 мая в 29-м туре чемпионата.
В этом сезоне 34-летний Глушаков провел 15 матчей в Тинькофф РПЛ, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.
(Сергей Федоров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю