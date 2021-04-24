«Урал» — «Ахмат»: в ворота гостей правильно не назначен пенальти
На 70-й минуте матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Ахмат» арбитр Иван Сиденков правильно не назначил 11-метровый удар в ворота грозненской команды.
В том эпизоде после удара Павла Погребняка произошел контакт мяча с левой рукой Вилькера Анхеля, но она была прижата к корпусу и площадь тела не увеличивала. Судья принял верное решение, продолжив игру.
А вот в двух других эпизодах рефери ошибочно не вынес предупреждения. На 4-й минуте он неверно квалифицировал фол Эрика Бикфалви — были основания наказать капитана «Урала» желтой карточкой. А на 70-й минуте Сиденков не показал желтую карточку игроку «Ахмата» Никите Кармаеву.
(Александр Бобров)
Методология
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