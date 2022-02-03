«Семак дал понять, что не может повлиять на ситуацию». Вратарь Адамов рассказал о срыве трансфера в «Зенит»

Вратарь «Сочи» Денис Адамов в интервью Sport24 рассказал о несостоявшемся переходе из «Краснодара» в «Зенит».

— «Зенит» несколько раз обращался в «Краснодар» по поводу тебя, но получал отказы, так?

— Вроде как да. Это уже их тема, клубов. Про отказы знаю, но без подробностей.

— Когда пришли к тебе?

— Я узнал от директора академии Фундукяна. Он сказал про интерес. Я ответил: давайте рассматривать. Выслушал его мнение, высказал свое. Решил попробовать. Через пару недель поехал в Питер.

— Уже был подписан личный контракт?

— Нет, не был. Я должен был приехать и пройти медосмотр, а потом подписать. Но все переиграли.

— Почему?

— Прошел медосмотр. Мне пообещали: вызовем на подписание, жди звонка. А звонка все не было. Я прождал два дня. А затем сказали: «Клубы не договорились, возвращайся в «Краснодар».

— Ты понимаешь, почему сделка не состоялась?

— До сих пор не знаю. Есть догадки, но озвучивать их не хочу.

— У тебя был разговор с Семаком о будущем в «Зените»?

— Нет. Он звонил после медосмотра — дал понять, что не может повлиять на ситуацию, выразил слова поддержки.

— Между «Зенитом» и «Сочи» у тебя были варианты?

— Были из Премьер-лиги, но ничего особенного. В «Сочи» проявили напористость, вариант был самым убедительным.

23-летний Адамов в этом сезоне провел за «Сочи» три матча. Ранее он выступал за «Краснодар».