Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:38

«Спартак» рассказал о состоянии здоровья ветерана красно-белых Виктора Самохина

Роман Шишов
Корреспондент

«Спартак» на своем официальном сайте рассказал о состоянии ветерана красно-белых Виктора Самохина, который в конце прошлого года попал в больницу в тяжелом состоянии: он давно борется с онкологическим заболеванием, на фоне которого возникло подозрение на инсульт.

«К счастью, сегодня Виктор Сергеевич чувствует себя лучше. Наш клуб благодарит болельщиков, которые приняли участие в сборе средств для чемпиона СССР 1979 года в составе красно-белых. Со своей стороны ФК «Спартак-Москва» оказал ему значительную финансовую помощь для приобретения необходимых лекарств. Желаем Виктору Сергеевичу скорейшего выздоровления и крепкого здоровья!», — говорится в сообщении.

66-летний Самохин — воспитанник спартаковской школы. Он выступал за основной состав с 1974 по 1981 год, проведя 224 матча. После окончания карьеры работал тренером в «Спартаке» (1996-2002), а также в Академии «Спартака» имени Федора Черенкова.

Источник: https://spartak.com/news/2022-02-03-zhelayem_zdorovya_viktoru_samokhinu/
ФК Спартак (Москва)
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Десять главных звезд Олимпиады-2022. За кем стоит следить в Пекине
Фигурист Марк Кондратюк: из ноунейма в лидеры сборной России
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» и ЦСКА вошли в топ-20 европейских клубов за 2020-й финансовый год

«Семак дал понять, что не может повлиять на ситуацию». Вратарь Адамов рассказал о срыве трансфера в «Зенит»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости