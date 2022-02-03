«Спартак» рассказал о состоянии здоровья ветерана красно-белых Виктора Самохина

«Спартак» на своем официальном сайте рассказал о состоянии ветерана красно-белых Виктора Самохина, который в конце прошлого года попал в больницу в тяжелом состоянии: он давно борется с онкологическим заболеванием, на фоне которого возникло подозрение на инсульт.

«К счастью, сегодня Виктор Сергеевич чувствует себя лучше. Наш клуб благодарит болельщиков, которые приняли участие в сборе средств для чемпиона СССР 1979 года в составе красно-белых. Со своей стороны ФК «Спартак-Москва» оказал ему значительную финансовую помощь для приобретения необходимых лекарств. Желаем Виктору Сергеевичу скорейшего выздоровления и крепкого здоровья!», — говорится в сообщении.

66-летний Самохин — воспитанник спартаковской школы. Он выступал за основной состав с 1974 по 1981 год, проведя 224 матча. После окончания карьеры работал тренером в «Спартаке» (1996-2002), а также в Академии «Спартака» имени Федора Черенкова.