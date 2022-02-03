Адамов: «Я заслуживал шанс побороться в «Краснодаре», но сверху посчитали иначе»

Адамов заявил, что сильно переживал, когда его вернули в «Краснодар-2»

Вратарь «Сочи» Денис Адамов в интервью Sport24 рассказал о своей карьере в «Краснодаре», воспитанником которого он является.

— Помнишь свой главный шанс в «Краснодаре»?

— Когда Мотя [Сафонов] удалился в игре с «Динамо». Я тогда вышел и, считаю, сыграл очень хорошо, хотя «Краснодар» проиграл 0:2.

— Наверняка дико волновался?

— Срочно потребовалось выходить — а ты даже не понимаешь, что происходит. Обычно перед играми не то, что переживаю, но мандраж бывает. А тут и сообразить не успел.

Потом разгромно выиграли в Грозном, я несколько раз выручил. Вот тогда я кайф уже получил. Моя первая игра на ноль, она позволила команде занять третье место и поучаствовать в отборе Лиги чемпионов.

Думаю, после этого я заслуживал шанс остаться в команде и побороться за место. Но сверху посчитали иначе, и я вернулся в «Краснодар-2».

Вот тогда я очень сильно переживал. 10 лет в клубе, столько ждал этот момент, вроде сыграл хорошо, но опять обратно. Тяжело это перенести.

— Ты пытался выяснить, почему так?

— Так и не вышло. Я час общался с тренером вратарей Алексеем Антонюком — помню, приезжал ко мне на район. Антонюк поддерживал, говорил: «Так нужно, такое видение». Пытался успокоить.

Тогда как раз Городова взяли, и мне это тоже было неясно. Я моложе, проявил себя. А тут берут другого человека из другой команды ["Ахмат"] на твое место.

23-летний Адамов в этом сезоне провел за «Сочи» три матча.