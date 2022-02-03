Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:23

Адамов: «Я заслуживал шанс побороться в «Краснодаре», но сверху посчитали иначе»

Адамов заявил, что сильно переживал, когда его вернули в «Краснодар-2»
Роман Шишов
Корреспондент

Вратарь «Сочи» Денис Адамов в интервью Sport24 рассказал о своей карьере в «Краснодаре», воспитанником которого он является.

— Помнишь свой главный шанс в «Краснодаре»?

— Когда Мотя [Сафонов] удалился в игре с «Динамо». Я тогда вышел и, считаю, сыграл очень хорошо, хотя «Краснодар» проиграл 0:2.

— Наверняка дико волновался?

— Срочно потребовалось выходить — а ты даже не понимаешь, что происходит. Обычно перед играми не то, что переживаю, но мандраж бывает. А тут и сообразить не успел.

Потом разгромно выиграли в Грозном, я несколько раз выручил. Вот тогда я кайф уже получил. Моя первая игра на ноль, она позволила команде занять третье место и поучаствовать в отборе Лиги чемпионов.

Думаю, после этого я заслуживал шанс остаться в команде и побороться за место. Но сверху посчитали иначе, и я вернулся в «Краснодар-2».

Вот тогда я очень сильно переживал. 10 лет в клубе, столько ждал этот момент, вроде сыграл хорошо, но опять обратно. Тяжело это перенести.

— Ты пытался выяснить, почему так?

— Так и не вышло. Я час общался с тренером вратарей Алексеем Антонюком — помню, приезжал ко мне на район. Антонюк поддерживал, говорил: «Так нужно, такое видение». Пытался успокоить.

Тогда как раз Городова взяли, и мне это тоже было неясно. Я моложе, проявил себя. А тут берут другого человека из другой команды ["Ахмат"] на твое место.

23-летний Адамов в этом сезоне провел за «Сочи» три матча.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-02-03-adamov-o-tom-pochemu-ne-zaigral-v-krasnodare-ya-zasluzhival-shans-poborotsya-no-sverkhu-poschitali-inache
Денис Адамов
ФК Краснодар
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Десять главных звезд Олимпиады-2022. За кем стоит следить в Пекине
Фигурист Марк Кондратюк: из ноунейма в лидеры сборной России
Реклама
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
«Семак дал понять, что не может повлиять на ситуацию». Вратарь Адамов рассказал о срыве трансфера в «Зенит»
Нападающий «Спартака» Соболев понимает позицию фанатов по поводу Fan ID
Соболев не присутствовал на встрече Карпина со спартаковцами-сборниками
Форвард «Спартака» Соболев рассказал, как попрощался с Руем Виторией
Деспотович — в «Арсенале», Игнатьев ушел в «Крылья», «Барселона» взяла Обамеянга
Форвард «Спартака» Соболев назвал главное качество тренера Ваноли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Семак дал понять, что не может повлиять на ситуацию». Вратарь Адамов рассказал о срыве трансфера в «Зенит»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости