«СЭ» стало известно о еще двух эпизодах в матче с «Зенитом», которыми недовольны в «Краснодаре»

Как стало известно «СЭ», в «Краснодаре» недовольны двумя эпизодами матча против «Зенита» (1:2) в 24-м туре РПЛ. Встречу судил Сергей Иванов.

В первом случае расстояние между местом нарушения и местом установки мяча 2,9 метра. При этом, когда Эдуард Сперцян пытался поставить мяч на правильное место, судья ему не позволил.

Фото ФК «Краснодар»

Фото ФК «Краснодар»

Фото ФК «Краснодар»

Во втором случае расстояние до «стенки» 7,8 метра вместо положенных 9. Результат: мяч попал в «стенку».