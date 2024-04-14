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Сегодня, 15:00

«Факел» — «Ростов»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Факел» сыграет с «Ростовом» в чемпионате России 14 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Николай Комличенко (ФК «Ростов»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Факел» сыграет с «Ростовом» в матче 24-го тура чемпионата России в воскресенье, 14 апреля. Игра пройдет на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже и начнется в 16.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Факел» — «Ростов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 23-х туров РПЛ клуб из Воронежа набрал 26 очков и располагается на 11-м месте в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина с 31 баллами занимает девятую строчку чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
14 апр, 16:45. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Ростов

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
14
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
15
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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28 тур
29 тур
30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 3 : 3
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 3 : 1
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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