Савин выставил на аукцион манекен, с которым столкнулся Заболотный

Видеоблогер и бывший футболист Евгений Савин объявил об аукционе на манекен, с которым столкнулся форвард "Зенита" Антон Заболотный. Вырученные деньги будут потрачены на благотворительность.

На одной из тренировок "Зенита" Заболотный врезался в металлическую фигуру, чем рассмешил партнеров по команде.

– За последние четыре года "Зенит" приобрел 35 игроков, продал 15, отдал в аренду 28. Но этот трансфер однозначно лучший и самый продуктивный. Я забрал с базы "Зенита" манекен Заболотного и в ближайшие сутки планирую его продать, а деньги потратить на футбольную благотворительность (отчитаюсь за каждую копейку).

Завтра в 23:59 подводим итоги аукциона. Стартовая цена 10 000 рублей. Кто больше? – написал в Инстаграме Савин.

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