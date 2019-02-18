19:50 | Футбол — РПЛ

Заболотный снес манекен на тренировке "Зенита". Очень смешное видео

Обсудить
2

Форвард "Зенита" Антон Заболотный врезался в металлический манекен на тренировке своей команды, сообщает официальный Инстаграм сине-бело-голубых.

Словацкий полузащитник клуба Роберт Мак в комментариях к этой записи назвал Заболотного футбольным богом, а Эмилиано Ригони поставил несколько веселящихся смайликов с отметкой профиля форварда.

В текущем сезоне 27-летний нападающий сыграл в 11 матчах РПЛ, в которых результативными действиями отметиться не сумел. В то же время, в 10 поединках Лиги Европы он забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Все об РПЛ - здесь

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#manequinchallenge 2019 #манекенчеллендж 😂😂🤣

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb) 18 Фев 2019 в 5:31 PST

 

Опрос

"Зенит" и "Краснодар": кто выйдет в 1/8 финала Лиги Европы-2018/19?
Обсудить
голосовать
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига Европы. 1/16 финала. Матчи "Зенита", "Краснодара" и другие игры
Материалы других СМИ