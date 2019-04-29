Защитник "Спартака" Самюэль Жиго после матча с "Рубином" (1:1) в интервью "СЭ" поделился мнением о текущей ситуации в команде.

- Олег Кононов обещал за четыре месяца построить атакующий "спартаковский" футбол. Сейчас такого футбола красно-белые не показывают. Согласны?

- Все видят, что мы играем слабо. Нужно еще много работать. Мы здорово играли на сборах. А потом где-то не хватило уверенности, где-то – удачи. Да, это был плохой год для "Спартака". Но мы будем играть лучше. Приезжал сюда, чтобы выступать в еврокубках в больших матчах. Хочу этого. Сезон упущен. Понимаю, что фанаты разочарованы. Они заслуживают намного большего.

- Может, ускоренная подготовка к межсезонному турниру в Катаре помешала?

- Не могу сказать. Не все время был с командой. (Ярослав Сусов)