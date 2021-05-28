Полузащитник «Урала» Емельянов перенес операцию на позвоночнике в московской клинике
13:57
Полузащитник «Урала» Роман Емельянов успешно перенес операцию на позвоночнике в одной из клиник Москвы, сообщается в Twitter клуба.
Период восстановления 29-летнего футболиста может занять от 6 до 12 месяцев.
На днях Роман Емельянов был прооперирован в Москве. Операция была на позвоночнике. Она прошла успешно. Период восстановления нашего футболиста может занять от 6 до 12 месяцев.— ФК Урал (@FCURAL) May 28, 2021
?? Желаем Роме скорейшего выздоровления! Очень ждём на футбольном поле! pic.twitter.com/gYAPf1GcJE
В сезоне-2020/21 Емельянов провел 13 матчей за «Урал», в которых заработал три желтых карточек и одно удаление.
«Урал» по итогам сезона-2020/21 занял 12-е место в чемпионате России.
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