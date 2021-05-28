Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Полузащитник «Урала» Емельянов перенес операцию на позвоночнике в московской клинике

13:57
Теги:

Полузащитник «Урала» Роман Емельянов успешно перенес операцию на позвоночнике в одной из клиник Москвы, сообщается в Twitter клуба.

Период восстановления 29-летнего футболиста может занять от 6 до 12 месяцев.

В сезоне-2020/21 Емельянов провел 13 матчей за «Урал», в которых заработал три желтых карточек и одно удаление.

«Урал» по итогам сезона-2020/21 занял 12-е место в чемпионате России.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Чемпионат мира-2021: расписание и результаты матчей 28 мая
Белоруссия прекратила поставки бензина А-95 Украине
Убийцам рэпера в Омске, мстившим за измену с женой, вынесли приговор
Какие грехи присущи разным знакам зодиака

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд