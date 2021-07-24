Защитник «Рубина» Илья Самошников стал автором победного гола в матче 1-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (1:0).

«В первом тайме минут 35 игра была равной. Потом отдали чуть инициативу. Во втором тайме появились у них разрыва. У меня было больше свободной зоны, так что я стал больше брать инициативу на себя.

Гол? Я уже был перед штрафной. У меня было два варианта: отдавать или бить. Голову я не поднял, поэтому решился на удар. Бил в дальний угол, но помог рикошет от Жиго.

Хороший соперник, много владеет мячом. Они поменялись по сравнению с прошлым годом. Но и мы чуть-чуть преобразились», — сказал Самошников в эфире «Матч Премьер».