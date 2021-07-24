«Спартак» начал с поражения впервые со времен Карпина

«Спартак» проиграл в первом туре премьер-лиги «Рубину» и в седьмой раз начал чемпионат с поражения. В последний раз красно-белые уступали в первом туре 10 лет назад, когда были разгромлены «Ростовом» со счетом 0:4. Помимо Руя Витории сезон неудачно начинали четыре тренера — Олег Романцев, Валерий Карпина (по два раза), Георгий Ярцев и Александр Старков.

Поражения «Спартака» в первых турах чемпионата России