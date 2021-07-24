«Спартак» начал с поражения впервые со времен Карпина
22:41
«Спартак» проиграл в первом туре премьер-лиги «Рубину» и в седьмой раз начал чемпионат с поражения. В последний раз красно-белые уступали в первом туре 10 лет назад, когда были разгромлены «Ростовом» со счетом 0:4. Помимо Руя Витории сезон неудачно начинали четыре тренера — Олег Романцев, Валерий Карпина (по два раза), Георгий Ярцев и Александр Старков.
Поражения «Спартака» в первых турах чемпионата России
|
Дата
|
Главный тренер
|
Соперник
|
Счет
|
08.03.1993
|
Олег Романцев
|
Ростсельмаш (г)
|
0:2
|
10.03.1996
|
Георгий Ярцев
|
Балтика (г)
|
0:1
|
28.03.1998
|
Олег Романцев
|
Зенит (г)
|
1:2
|
12.03.2005
|
Александр Старков
|
Москва (д)
|
0:2
|
14.03.2010
|
Валерий Карпин
|
Динамо (д)
|
0:1
|
14.03.2011
|
Валерий Карпин
|
Ростов (г)
|
0:4
|
21.07.2021
|
Руй Витория
|
Рубин (г)
|
0:1
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