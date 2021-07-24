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«Спартак» начал с поражения впервые со времен Карпина

22:41
Валерий Карпин. Фото ФК «Спартак»
Валерий Карпин. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» проиграл в первом туре премьер-лиги «Рубину» и в седьмой раз начал чемпионат с поражения. В последний раз красно-белые уступали в первом туре 10 лет назад, когда были разгромлены «Ростовом» со счетом 0:4. Помимо Руя Витории сезон неудачно начинали четыре тренера — Олег Романцев, Валерий Карпина (по два раза), Георгий Ярцев и Александр Старков.

Поражения «Спартака» в первых турах чемпионата России

Дата

Главный тренер

Соперник

Счет

08.03.1993

Олег Романцев

Ростсельмаш (г)

0:2

10.03.1996

Георгий Ярцев

Балтика (г)

0:1

28.03.1998

Олег Романцев

Зенит (г)

1:2

12.03.2005

Александр Старков

Москва (д)

0:2

14.03.2010

Валерий Карпин

Динамо (д)

0:1

14.03.2011

Валерий Карпин

Ростов (г)

0:4

21.07.2021

Руй Витория

Рубин (г)

0:1

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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