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Слуцкий: «Рубину» было крайне сложно, «Спартак» выглядел очень хорошо»

22:43
Леонид Слуцкий. Фото Imago
Леонид Слуцкий. Фото Imago
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча первого тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:0).

«Непохожая игра на первую на Кубке Матч Премьер. И по скоростям, единоборствам и качеству игры было такое ощущение, что команды находятся в разгаре сезона.

Нас заставил так играть соперник. «Спартак» в межсезонье выглядел шикарно, сегодня тоже подтвердил статус фаворита. Очень рад, что выиграли и не пропустил. Соперник выглядел очень хорошо. Нам было крайне сложно», — сказал Слуцкий.

Единственный гол в матче «Рубин» — «Спартак» забил защитник казанцев Илья Самошников на 49-й минуте игры.

В следующем туре «Рубин» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом», а «Спартак» в Самаре встретится с «Крыльями Советов».

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