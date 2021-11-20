Самедов не видит фаворита в матче «Краснодар» — «Спартак»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Краснодара» в рамках 15-го тура Тинькофф РПЛ.
«Встречаются две атакующие команды, у которых не все в порядке в обороне, вообще есть проблемы, но в любом случае и те и те захотят поправить турнирное положение. Не знаю, стоит ли ждать много голов, потому что по-разному может пойти игра. Ни у одной из команд нет преимущества, достаточно равные команды. Я не думаю, что для «Спартака» будет проблемой отсутствие нескольких игроков, я думаю, что есть футболисты, которые смогут их заменить», — цитирует ТАСС Самедова.
Матч «Краснодар» — «Спартак» состоится сегодня, 20 ноября, начало встречи — в 19.00 (мск).
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