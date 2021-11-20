«В Европе с ним быстро разберутся». Ветеран ЦСКА раскритиковал игру Дзюбы
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал хет-трик нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (5:1).
«Они играли с «Нижним Новгородом». Только с ними он может ставить рекорды. Дзюба — здоровый козел. В Европе с ним быстро разберутся. За рубежом с «Зенитом» совершенно легко справляются. А здесь пацаны не знают, что с ним делать. Не могут занять правильную позицию против него. В сборной он забивать не будет. Он надеется, что мы будем играть как в 2018 году на столба. Но сейчас у нас уже есть нападающие побыстрее», — сказал Пономарев «СЭ».
«Зенит» набрал 33 очка и сохранил первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Нижний Новгород» потерпел пятое поражение подряд. Команда идет на 13-й строчке с 14 очками.
В текущем сезоне 33-летний Дзюба провел 20 матчей за «Зенит», забил 10 голов и сделал 7 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю