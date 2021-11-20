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«В Европе с ним быстро разберутся». Ветеран ЦСКА раскритиковал игру Дзюбы

Экс-футболист ЦСКА Пономарев раскритиковал игру Дзюбы в матче «Зенит» — «Нижний Новгород»
10:47
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал хет-трик нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (5:1).

«Они играли с «Нижним Новгородом». Только с ними он может ставить рекорды. Дзюба — здоровый козел. В Европе с ним быстро разберутся. За рубежом с «Зенитом» совершенно легко справляются. А здесь пацаны не знают, что с ним делать. Не могут занять правильную позицию против него. В сборной он забивать не будет. Он надеется, что мы будем играть как в 2018 году на столба. Но сейчас у нас уже есть нападающие побыстрее», — сказал Пономарев «СЭ».

«Зенит» набрал 33 очка и сохранил первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Нижний Новгород» потерпел пятое поражение подряд. Команда идет на 13-й строчке с 14 очками.

В текущем сезоне 33-летний Дзюба провел 20 матчей за «Зенит», забил 10 голов и сделал 7 результативных передач.

19.11.2021 | Зенит — Нижний Новгород

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
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Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
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Ливерпуль
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П1

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Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
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Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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