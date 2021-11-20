«В Европе с ним быстро разберутся». Ветеран ЦСКА раскритиковал игру Дзюбы

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал хет-трик нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (5:1).

«Они играли с «Нижним Новгородом». Только с ними он может ставить рекорды. Дзюба — здоровый козел. В Европе с ним быстро разберутся. За рубежом с «Зенитом» совершенно легко справляются. А здесь пацаны не знают, что с ним делать. Не могут занять правильную позицию против него. В сборной он забивать не будет. Он надеется, что мы будем играть как в 2018 году на столба. Но сейчас у нас уже есть нападающие побыстрее», — сказал Пономарев «СЭ».

«Зенит» набрал 33 очка и сохранил первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Нижний Новгород» потерпел пятое поражение подряд. Команда идет на 13-й строчке с 14 очками.

В текущем сезоне 33-летний Дзюба провел 20 матчей за «Зенит», забил 10 голов и сделал 7 результативных передач.

19.11.2021 | Зенит — Нижний Новгород