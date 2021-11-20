Комбаров: «Краснодар» имеет преимущество в матче со «Спартаком»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров перед матчем 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» отметил, что «быки» имеют преимущество над красно-белыми, так как будут играть дома.

В составе «Спартака» из-за травмы не сыграет полузащитник Роман Зобнин, также из-за удаления в прошлом матче с «Локомотивом» встречу пропустит полузащитник Руслан Литвинов.

«Думаю, что команды будут держать в голове то, что три очка важны, будет напряженный матч, который одну из команд может вернуть в гонку за места в еврокубках, — цитирует ТАСС Комбарова. — Отсутствие Зобнина — это потеря для «Спартака», Литвинов тоже в последних играх давал объем, забил свой первый гол. Но я думаю, что было достаточно времени в паузу на матчи сборных для устранение пробела в центре поля, наиграть какие-то связи».

«Краснодар» играет дома, с этой точки зрения можно говорить о преимуществе команды в игре со «Спартаком». Этот матч будет очень напряженным, краснодарский клуб будет играть при своих болельщиков. Но тем не менее красно-белые всегда имеют хорошую поддержку там", — добавил Комбаров.

«Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 14 матчах. Красно-белые с 19 очками располагаются на девятой строчке.