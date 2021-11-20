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Комбаров: «Краснодар» имеет преимущество в матче со «Спартаком»

09:15
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров перед матчем 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» отметил, что «быки» имеют преимущество над красно-белыми, так как будут играть дома.

В составе «Спартака» из-за травмы не сыграет полузащитник Роман Зобнин, также из-за удаления в прошлом матче с «Локомотивом» встречу пропустит полузащитник Руслан Литвинов.

«Думаю, что команды будут держать в голове то, что три очка важны, будет напряженный матч, который одну из команд может вернуть в гонку за места в еврокубках, — цитирует ТАСС Комбарова. — Отсутствие Зобнина — это потеря для «Спартака», Литвинов тоже в последних играх давал объем, забил свой первый гол. Но я думаю, что было достаточно времени в паузу на матчи сборных для устранение пробела в центре поля, наиграть какие-то связи».

«Краснодар» играет дома, с этой точки зрения можно говорить о преимуществе команды в игре со «Спартаком». Этот матч будет очень напряженным, краснодарский клуб будет играть при своих болельщиков. Но тем не менее красно-белые всегда имеют хорошую поддержку там", — добавил Комбаров.

«Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 14 матчах. Красно-белые с 19 очками располагаются на девятой строчке.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Спартак

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

Дополнительная информация:

https://portal.sport-express.ru/

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Роман Шишов все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры