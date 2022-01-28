Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Заремы Салиховой о бывшем генеральном директоре красно-белых Шамиле Газизове.

«Мы живем в эпоху Заремы. Я за то, чтобы был канал Зарема-ТВ, чтобы было радио Зарема-ФМ, газета «Зарема-Экспресс». Это всколыхнет медиапространство, — сказал Губерниев «СЭ». — Всем будет от этого легче, потому что появится возможность отвести душу во время просмотра такого телеканала. Представьте, в 9 вечера в воскресенье будет студия в виде огромного футбольного поля. Передача будет называться «Газизов». Газизов может как-то ответить, но Зарема же тоже женщина. С этим нужно считаться. Отвечать по принципу «сам дурак» — смешно. Вопросом на вопрос — невежливо, поэтому есть суд, если Зарема наврала. Но можно и в вечернем шоу ответить. Поэтому тут много различных вариантов. В любом случае хайп сегодня удался. Обязательно ждем на Зарема-ФМ диджея Газизова. Тогда наступит счастье! Глядя на это, даже страны НАТО будут в ужасе от происходящего».

Ранее, 28 января, Зарема Салихова заявила, что бывший генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов пытался пользоваться своей должностью ради личной выгоды.