Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:28

Лаксальт — об уровне РПЛ и серии А: «Совершенно разные чемпионаты»

Микеле Антонов
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт в комментарии для «СЭ» поделился мнением об уровне российского и итальянского чемпионата.

— Вы долгое время играли в Италии. Если сейчас перенести «Динамо» в Серию А, где бы вы закончили сезон?

— Это совершенно разные чемпионаты, разная ментальность, стиль игры.

— Топ-5, 10?

— Очень сложно оценить. Я не могу просто взять и перенести Москву в Италию, она такая большая! (Смеется).

Лаксальт перешел в «Динамо» из «Милана» в 2021 году, контракт рассчитан до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в 7 матчах «Динамо» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тихонов звал в ЦСКА, но он выбрал водку. Наследник Рагулина рыл могилы и умер на улице
Главный плейбой тенниса: он встречался с Шараповой, Боней и солисткой Pussycat Dolls
Немцы посоветовали Бербок отправиться на фронт после жесткого заявления о России
Читатели «Гуаньча» «потеряли дар речи» после слов Бербок о России
В Запорожской области отбили попытку украинских войск захватить ЗАЭС
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Галатасарае» отреагировали на информацию, что клуб предлагал контракт Смолову

Лещук признался, что хочет больше играть за «Динамо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости