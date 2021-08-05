Бывший футболист Андрей Канчельскис в интервью корреспонденту «СЭ» Екатерине Звенигородской высказался о месте женщин в футболе, а также прокомментировал высказывания Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.

— Игорь Рабинер после поражения «Спартака» написал в своем Telegram-канале, что сегодня будет вечер Заремы Салиховой, которая предрекала такой результат матча красно-белых во главе с Руем Виторией. Журналисты подхватили: «Да что там вечер. На следующую неделю Telegram официально становится Zaremagram».

— Так было бы сейчас с любым тренером, не только с Виторией. Ничего нового не сказали. Зарема уже стала про футбол разговаривать. Не надо женщинам лезть в футбол. Занимайтесь своим делом. Вам нечего делать? Меня это бесит. Идите в легкую атлетику работать, в волейбол, баскетбол. Почему футбол-то? Потом начинает еще что-то рассказывать о футболе, мне это смешно. Просто издевается над футболом.

— На свой счет я это воспринимать не буду. Надеюсь, вы, по крайней мере, не против девушек в спортивной журналистике.

— Нет, вы журналист. При чем здесь Зарема? Она лезет: кого ставить, кого нет, что делать. Может, ей дать свисток — и пускай проводит тренировочный процесс, чтобы потом отвечала за результат. Проще простого сказать: «Этого поменять, этого убрать». Ладно еще, если б человек поиграл в футбол, имел к нему хоть какое-то отношение, но женщинам вообще запрещено разговаривать о футболе.