Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал новый рейтинг российских футболистов, согласно их трансферной стоимости. В частности, составлен рейтинг россиян U 21 (1998 года рождения и младше).

Первое место занимает вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов — 15 миллионов евро. На втором месте форвард ЦСКА Федор Чалов (12 миллионов евро). Третьим стал вратарь «Спартака» Александр Максименко (11 миллионов).

Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов на четвертом месте (9 миллионов). Полузащитник ЦСКА Иван Обляков на пятой позиции (7,5 млн). Шестым стал еще один представитель московских армейцев защитник Игорь Дивеев (6 млн).

7-8 места поделили Даниил Лесовой («Динамо») и Константин Кучаев (ЦСКА). Оба оценены в 5 миллионов евро. Девятое место у нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева (4 млн). Замкнул десятку Роман Евгеньев, защитник «Динамо», которого оценили в три миллиона евро.