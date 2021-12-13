Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» прокомментировал судейство в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (3:0).

— Наиграл ли «Сочи» на такой крупный счет? Были отрезки, когда «Спартак» владел очень большим преимуществом.

— Это все относительно — наиграли или нет. Есть результат. Счет на табло. 3:0. Причем вдесятером смогли добиться такого результата. У нас есть команда, понимаете? Не один человек, а все вместе, игроки, тренерский штаб. У «Сочи» есть дух, который дает возможность побеждать. Здесь дело даже не в классе, а в характере. Мы бьемся. Я очень доволен за ребят. Молодцы!

— Что скажете о первом пенальти в ворота «Спартака»? Это рука?

— Дело в том, что спартаковец руку не прижал. Мяч в итоге изменил свое направление. Это пенальти. Он же оторвал руку от корпуса, не плечом играл. Значит, фол.