Руй Витория: «Сегодня мы одержали заслуженную победу»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория оценил игру команды в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала (1:0).

— Сегодня мы одержали заслуженную победу. Могли решать исход в первом тайме, но забили только один гол. Во втором тайме начала накапливаться усталость. За 11 дней мы сыграли четыре матча и было трудно.

— На сегодняшний матч было трудно смотреть. Вас устраивает такая игра команды? Одержали победу, но всего 1:0.

— В определенной мере я с вами согласен. Инициативу отдали сопернику, но такой задачи не было. В футболе такое случается. У нас перед этим был ряд поражений. Забили в этом матче первый гол, второй забить не смогли, и подсознательно команда хотела удержать нулевой счет. В другой ситуации ход игры был бы совершенно другой. Сегодня было важно завоевать эти три очка. Впереди у нас неделя на подготовку, постараемся эффективно использовать это время.

В следующем туре «Спартак» 21 августа в гостях сыграет с тульским «Арсеналом», «Урал» в этот же день примет московское «Динамо».

(Евгений Черепанов)