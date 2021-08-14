Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий перед матчем 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» высказал свое мнение по поводу разговоров об уходе Никола Влашича.

— Влияют ли разговоры о желании Влашича покинуть ЦСКА? Никак не влияют. Я уже говорил, что был момент, когда он готовился покинуть клуб. Но на данный момент все разговоры затихли. Он игрок ЦСКА и полностью себя посвящает команде, — отметил Березуцкий в эфире «Матч Премьер».

— ЦСКА готов его отпустить?

— ЦСКА готов отпустить практически любого игрока, как и любой клуб, за большие деньги. За исключением нескольких игроков, таких как Мариу Фернандес или Игорь Акинфеев.

— Потрея Заболотного большая проблема?

— Он провел прекрасно прошлый сезон. Прекарсно провел две игры. Да, это потеря, но у нас есть, кем заменить. Надеемся на Чалова. Он шесть лет в команде, был лучшим бомбардиром. Так что это не является глобальной проблемой.