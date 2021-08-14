Березуцкий про возможный уход Влашича: «Он — игрок ЦСКА»
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий перед матчем 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» высказал свое мнение по поводу разговоров об уходе Никола Влашича.
— Влияют ли разговоры о желании Влашича покинуть ЦСКА? Никак не влияют. Я уже говорил, что был момент, когда он готовился покинуть клуб. Но на данный момент все разговоры затихли. Он игрок ЦСКА и полностью себя посвящает команде, — отметил Березуцкий в эфире «Матч Премьер».
— ЦСКА готов его отпустить?
— ЦСКА готов отпустить практически любого игрока, как и любой клуб, за большие деньги. За исключением нескольких игроков, таких как Мариу Фернандес или Игорь Акинфеев.
— Потрея Заболотного большая проблема?
— Он провел прекрасно прошлый сезон. Прекарсно провел две игры. Да, это потеря, но у нас есть, кем заменить. Надеемся на Чалова. Он шесть лет в команде, был лучшим бомбардиром. Так что это не является глобальной проблемой.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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